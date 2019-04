Abel escala força máxima para pegar Peñarol e Fla anuncia ingressos esgotados

Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique; Gabriel. O técnico Abel Braga escalou em treino nesta terça-feira o Flamengo que considera "ideal" para o jogo com o Peñarol, nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O clima deverá ser de final de campeonato, afinal a diretoria rubro-negra informou no fim da tarde desta terça que os 64.940 ingressos colocados à venda estão esgotados. Será o maior público do ano de um confronto da equipe no ano, superando os 62.440 pagantes da vitória, por 3 a 1, diante da LDU, pela segunda rodada do torneio continental.

Abel volta ao banco de reservas, após passar mal durante o jogo com o Fluminense pela Taça Rio. O treinador ficou três dias internado, passou por exames e não dirigiu o time na final de domingo contra o Vasco, quando foi utilizado um time reserva.

Everton Ribeiro falou, durante entrevista coletiva nesta terça, da importância de ter Abel à beira do gramado. "O Abel é um cara importante, está no momento certo aqui. Ele tem uma história difícil, mas vencedora. Ele nos transmite força e tranquilidade para conseguirmos nos virar dentro de campo e fora também. Quando ele chegou, elogiou a nossa equipe e disse uma verdade, que estava faltando algo a mais. Queremos melhorar a todo momento para evoluirmos e ganharmos os jogos. Em um jogo importante como o de amanhã, é bom tê-lo do nosso lado", ressaltou.

O meia considera o jogo desta quarta-feira como um dos mais importantes do ano até agora. "Nosso começo é bom, mas temos que confirmar com um resultado positivo. Estamos preparados. As vitórias dão moral para seguirmos em busca do título. Nossa torcida vai comparecer e será um grande teste para nós", enfatizou.

O camisa 7 aproveitou para fazer uma previsão do que espera na partida. "É um jogo difícil. Sabemos da importância e não podemos cair na cilada de achar que jogo em casa é mais fácil. Eles estarão esperando um erro nosso e estaremos atentos em todo o jogo."

Com duas vitórias nos dois primeiros jogos - 1 a 0 sobre San José-BOL e 3 a 1 na LDU - o Flamengo lidera o Grupo D com seis pontos. Peñarol e LDU têm três, e o San José ainda não pontuou.