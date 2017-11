Abel Braga revela reunião com presidente do Flu para permanecer no clube em 2018

O técnico Abel Braga revelou nesta sexta-feira que pretende permanecer no Fluminense na próxima temporada. Especulado no Internacional, o técnico admitiu que teve dificuldades neste ano devido às poucas opções no elenco, mas lembrou que tem contrato com o clube tricolor das Laranjeiras e pretende sugerir ideias à diretoria para suprir as carências do time.

"Quero cumprir o contrato aqui. É a primeira coisa, porque nunca rompi contrato na minha carreira, a não ser quando fui despedido, poucas vezes. Vou me encontrar com o presidente, conversar. As pessoas têm que entender que não vou fazer nenhum tipo de exigência. Eu quero saber o que vai acontecer no ano que vem. Vou colocar algumas ideias que tenho e estudar aquilo que poderá ou não ser feito. O torcedor pode ficar tranquilo porque estou onde gosto".

Abel confirmou que terá uma reunião com o presidente do clube, Pedro Abad, na semana que vem, na qual proporá algumas soluções para driblar as dificuldades financeiras pelas quais o Fluminense passa.

"Não espero ouvir investimento. Até porque o clube não tem condições. Precisa é vender. Mas se tem outras possibilidades de se conseguir jogador. Vou dizer o que penso. Precisamos de uma segurança maior, uma encorpada. O presidente foi muito claro no começo. Falou da dificuldade. Se eu falar aqui quais as ideias, não preciso falar com ele, né?", explicou.

Com 46 pontos, o Fluminense já está livre do risco de rebaixamento no Brasileirão e ainda sonha em ter o artilheiro do campeonato deste ano - Henrique Dourado está empatado com o corintiano Jô na artilharia, com 18 gols. Para o jogo deste sábado, às 17 horas, no Maracanã, contra o Sport, Abel deverá manter a equipe que venceu a Ponte Preta na segunda.

Sem problemas de lesões ou suspensões, o Flu deverá iniciar o confronto com o time rubro-negro pernambucano com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Henrique Dourado.

"Podemos chegar lá e perder para o Sport, mas nós vamos fortes. Queremos melhorar a pontuação. Tem terceiros no campeonato que dependem desse resultado. Tenho carinho pela Ponte, tem o Vitória, o Coritiba, o Avaí. Não tem a mínima possibilidade de facilitar em nada. Vamos para o jogo como se fosse uma guerra", finalizou Abel.