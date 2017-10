Abel aposta na superação do Flu e em Dourado para eliminar o Fla na Sul-Americana

O técnico Abel Braga aposta na superação dos jogadores do Fluminense para reverter a vantagem do Flamengo nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Na primeira partida entre ambos, com o Flu como mandante, na quarta passada, no mesmo palco, o time rubro-negro venceu por 1 a 0 - o gol, considerado como fora de casa apesar de os dois confrontos ocorrerem em um estádio neutro, tem peso maior para efeito de desempate. Mas Abel confia no poder de recuperação de seus comandados.

"A responsabilidade maior do jogo é do Flamengo porque ele tem a vantagem. Para nós, uma vitória por 1 a 0 leva para os pênaltis e qualquer outra vitória nos dá a classificação. Fla-Flu não dá para se atirar, o valor do adversário é muito grande, a gente tem que ter isso na cabeça. Eles tiveram peças importantes que fizeram falta. E nós temos encarado diversos problemas desde que começou o ano, a gente tem procurado sempre a busca pela superação", frisou o técnico em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no Rio de Janeiro.

O comandante destacou que a sua equipe tem procurado extrair o máximo desempenho dentro das possibilidades (contusões e saída de jogadores do elenco), além de depositar esperanças na boa fase do centroavante Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão, com 16 gols, para vencer o Fla-Flu e avançar na competição sul-americana.

"O Dourado atingiu um grau de confiança muito grande que todo atleta precisa, um jogador de alta performance. Está num momento psicológico bom, forte, tudo o que ele faz, mesmo que erre, faz com confiança e esse é o ótimo momento que ele vive. Muito importante para ele e para nós, fico feliz por ter participação nisso, mas o maior responsável é ele mesmo", projetou.

Abel Braga não fez mistério sobre os 11 jogadores que iniciarão o Fla-Flu. A formação será a seguinte: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado. O zagueiro Henrique, capitão do time, que se recuperou de contusão, iniciará o duelo no banco de reservas.

No entanto, o treinador não poderá contar com o atacante Robinho para o clássico contra o rival carioca. O jogador sofreu uma fratura no pé direito e deverá desfalcar a equipe nas próximas semanas - ainda não há previsão de retorno do jogador, de acordo com o departamento médico do clube.