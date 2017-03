ABC elimina Audax nos pênaltis e vai enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil

O ABC de Natal vai ser o adversário do São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil. O clube potiguar garantiu sua vaga ao eliminar o Audax, outro paulista, na noite desta quarta-feira, no estádio Frasqueirão. O jogo terminou empatado por 1 a 1, mas nos pênaltis os mandantes levaram a melhor, ganhando por 4 a 1.

Como já tinha ocorrido na primeira fase, diante do América-RN, o Audax teve dificuldades em campo. Até saiu na frente com Léo Arthur, aos 34 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate seis minutos depois, em gol marcado por Caio Mancha.

O jogo foi equilibrado, mas a vaga foi definida somente nos pênaltis. O ABC converteu suas quatro cobranças, enquanto o Audax marcou com Pedro Carmona, mas depois perdeu com Ytalo e Hugo.

Em Santa Catarina, o Avaí pôs fim ao clima de festa, pelo título do primeiro turno do Campeonato Catarinense, ao ser eliminado da Copa do Brasil. O Luverdense saiu na frente no placar com gol de Diogo Sodré, aos 13 minutos. O empate do Avaí saiu aos 20 minutos do segundo tempo com Júnior Dutra. Na decisão dos pênaltis, o Luverdense se deu melhor e ganhou por 3 a 2. Agora vai enfrentar o vencedor de Brusque ou Corinthians.

Na Arena Joinville, o time catarinense confirmou o favoritismo ao vencer o São Raimundo-PA, por 1 a 0, eliminando o time paraense que na primeira fase foi zebra ao vencer o Fortaleza, por 2 a 1. O próximo adversário do Joinville vai ser o vencedor do duelo entre Gurupi-TO e o Rio Branco-AC.

Como já aconteceu nas primeiras fases, os mandantes da terceira fase vão ser conhecidos em sorteio a ser realizado, nesta quinta-feira, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir das 12 horas. A entidade também deve confirmar a data do jogo entre Paraná e Bahia, que seria disputado sábado de carnaval, mas foi cancelado por falta de segurança em Curitiba (PR).

