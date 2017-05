ABC, do técnico Geninho, empata com Globo e se torna 1º campeão estadual de 2017

O ABC, do técnico Geninho, ficou no empate sem gols com o Globo nesta segunda-feira, no estádio Frasqueirão, em Natal, e faturou o título do Campeonato Potiguar. A conquista veio graças a uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na semana passada, em Ceará-Mirim (RN).

As equipes fizeram uma partida bastante disputada, com jogadas violentas de ambos os lados. No final das contas, cada um dos times teve um jogador expulso, mas o placar seguiu inalterado.

Após o apito do árbitro, o ABC ergueu o 54.º troféu potiguar de sua história e se tornou o primeiro campeão estadual de 2017. A maioria dos regionais será definido no próximo final de semana.

Depois de ser eliminado pelo São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil, o ABC agora se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 13, receberá o Paraná, no estádio Frasqueirão, em Natal.

O Globo também disputou a Copa do Brasil deste ano e foi eliminado pelo Fluminense na primeira fase. O time agora voltará as atenções para a estreia na Série D do Brasileiro. No próximo dia 21, visitará o Parnahyba-PI pelo Grupo A6, que conta ainda com Guarani-CE e América-PE.

