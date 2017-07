A 3ª fase da Copa Assomasul já tem os três primeiros classificados

A 14ª Copa Assomasul de futebol conheceu no último sábado (29), em Dourados. A primeira etapa válida pela 2ª fase, em Dourados, já tem os três primeiros municípios classificados para a fase seguinte da competição.

Além do time da casa, que se classificou em primeiro lugar, conquistaram vagas Dois Irmãos do Buriti,

em segundo, e Ribas do Rio Pardo em terceiro.

A desistência de última hora da equipe de Rio Verde de Mato Grosso em participar da etapa de

Dourados, na qual estava escalada por sorteio durante arbitral ocorrido em Campo Grande e obedecendo

o regulamento da competição, obrigou a organização da Copa Assomasul a redefinir a ordem dos jogos o

que desagradou os representantes dos outros times participantes.

Sem alternativa, a organização teve então que cumprir com o que estabelece o regulamento da

competição e promover um novo sorteio para definir a ordem dos jogos.

Com a nova redistribuição dos confrontos, Ribas do Rio Pardo e São Gabriel do Oeste, Dourados e Dois

Irmãos do Buriti fizeram então os jogos da manhã.

Antes de a bola rolar, porém, a organização da Copa Assomasul reconheceu o esforço da equipe de São

Gabriel do Oeste em viajar mais de 300 km para participar da competição, mesmo tendo que deixar de

lado sua tradicional festa do Porco no Rolete.

No primeiro jogo do dia, Ribas do Rio Pardo e São Gabriel do Oeste fizeram um jogo em que o equilíbrio

prevaleceu em campo. No fim do tempo regulamentar, houve empate em 1 a 1. O gol de Ribas foi

marcado por Adriano Silva, enquanto Ademir Maidana fez para São Gabriel. Na disputa de penalidades

máximas o time de Ribas venceu São Gabriel por 3 gols a 2.

Na segunda partida, o time de Dourados foi impiedoso com Dois Irmãos do Buriti ao vencer o jogo por 6

a 1. Os gols foram marcados por Josimar Crespam (2), Renan da Costa, Thiago Machado e Júnior Gomes

(2). Fabiano Rocha descontou para Dois Irmãos.

No primeiro jogo da tarde e terceiro do dia, o time de Dois Irmãos do Buriti venceu Ribas do Rio Pardo

por 1 a 0, com gol de Narcizo Chiavelli. No segundo tempo do jogo, um enxame de abelhas obrigou os

jogadores e arbitragem a se deitarem no gramado para evitar um possível acidente. Felizmente só ficou no

susto.

Esse jogo esteve sob a responsabilidade do árbitro Sanka, de Guiné Bissau, que fica na costa ocidental da

África

No segundo jogo da tarde e quarto do dia, Dourados eliminou da competição a equipe de São Gabriel ao

vencer o jogo por 5 a 0. Os gols foram marcados por Josimar Crespam(3) e Christian Wagner (2).

Com esses resultados, Dourados se classificou em primeiro lugar, Dois Irmãos do Buriti em segundo e

Ribas do Rio Pardo em terceiro.

A próxima etapa da segunda fase acontece no próximo sábado (5) em Bandeirantes. Os confrontos já

definidos em sorteio durante arbitral na Assomasul ficaram assim: Campo Grande contra Japorã,

Amambai versus Jardim. O time da casa, pelo regulamento, fica no chapéu.

