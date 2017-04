86 atletas disputam estadual de beach tennis em Três Lagoas

Terão início neste sábado, 29/04, os jogos pela 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense e Beach Tennis. A competição acontece na Lagoa Maior em Três Lagoas, a 320 km de Campo Grande.

O torneio reúne 86 atletas na disputa pelo lugar mais alto no pódio em nove categorias: duplas masculinas, femininas e mistas, níveis A (Avançado), B (intermediário) e C (iniciante).

Pela primeira vez, uma etapa do Circuito chega à cidade de Três Lagoas, que conta com 18 atletas na disputa, prova de que o número de praticantes no município tem aumentado bastante.

A etapa Três Lagoas é a segunda das seis que serão realizadas esse ano pela Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul e vai reunir o Rei e Rainha da Praia da categoria A, Jailson Paz e Raissa Caroline, o Rei da Praia na categoria C, Marcus Vinicius Venturelli e o Rei na categoria B, Matheus Santana.

A competição vai reunir ainda destaques nacionais da modalidade como Eva Regina, campeã na categoria mista e vice na feminina A na 7ª etapa da Liga Nacional de Beach Tennis, realizada no último fim de semana no Rio de Janeiro, além de Sarah Passarinho, Maria Bruzarosco e Rosinaldo Ferreira. Os jogos começam sábado e seguem até segunda-feira.

De acordo com o diretor técnico da Federação, Maxsandro Pio, levar competições para o interior do estado, é uma das metas da entidade para este ano. “Em 2016, fizemos a última etapa em Bonito, a única fora da capital e, esse ano, já temos duas programadas, além de Três Lagoas vamos repetir a dose, encerrando nosso calendário em Bonito”, revela Max, que dá aulas da modalidade em escolas públicas e tem vários alunos disputando as competições.

