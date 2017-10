7ª etapa do Estadual de Motocross é adiada para o próximo fim de semana

As disputam serão realizadas no próximo fim de semana - Divulgação

As corridas da 7ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross, previstas para acontecer neste domingo na cidade de Nova Alvorada do Sul, foram adiadas devido à forte chuva que atingiu o município. As disputam serão realizadas no próximo fim de semana.

É esperada a participação de pilotos das cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Cassilândia e Chapadão do Sul, entre outros municípios do Estado, além do Paraguai.

Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, cerca de 90 pilotos vão disputar nas categorias Mx1, Mx2, Mx3, Mx4, Mx5, Mx Nacional, Mx Junior, Mx Iniciante, 50 cc e 65 cc.

"A disputa promete ser bastante acirrada devido ao alto nível dos participantes. São competidores capacitados. Muitos deles já foram campeões em suas modalidades”, disse o presidente.