7ª edição da Corrida Águas Guariroba está com inscrições abertas

A largada será às 08h da manhã, no dia 25 de março, da frente da sede da Águas Guariroba - Rua Antônio Maria Coelho, esquina com Via Parque - Foto: Águas Guariroba

Pelo sétimo ano consecutivo, Campo Grande comemora a semana do Dia Mundial da Água (22 de março) com a realização da Corrida Águas Guariroba. Em 2018, o evento será no dia 25 de março (domingo), encerrando a programação de ações da Semana da Água na Capital. Atletas profissionais e amadores podem se inscrever para a prova que reunirá mil participantes, por isso as vagas são limitadas. As inscrições já começaram e podem ser feitas na sede da concessionária – Rua Antônio Maria Coelho, 5.401, bairro Santa Fé – ou na Anita Calçados da Avenida Mato Grosso. Uma novidade desta edição é a opção de inscrição pelo aplicativo Kmais.

O evento tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da preservação da água e, ao mesmo tempo, promover a prática de atividades saudáveis. Os participantes disputam em quatro categorias: feminino e masculino, em percursos de 5 km e 10 km. Para aqueles que não correm, mas querem participar da comemoração, a opção é a caminhada de 5 km.

O valor de cada inscrição é de R$ 50,00, que garante ao participante o kit com camiseta, chip e número de peito. Os inscritos também receberão isotônico, frutas e água durante o evento.

A largada será às 08h da manhã, no dia 25 de março, da frente da sede da Águas Guariroba - Rua Antônio Maria Coelho, esquina com Via Parque.

O percurso de 5 km passa pela Via Parque e Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas. Já nos 10 km, os atletas seguem para o Parque dos Poderes. Os cinco primeiros a completarem as provas de corrida em cada categoria receberão troféus. Haverá medalhas para todos os participantes e sorteio de prêmios. Regulamento e mais informações sobre a Corrida Águas Guariroba estão no hotsite do evento: www.aguasguariroba.com.br/corridaaguasguariroba.

A Corrida Águas Guariroba é considerada prova oficial pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e faz parte do calendário da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul. A ação é uma iniciativa da Águas Guariroba e conta com a organização da VO2 Corrida de Rua, com patrocínio da M2T Eventos e Fino Traço, apoio da Anita Calçados, Dale Sorvetes, Mix Nutri, Natubom, Printcom e 8020 Marketing.