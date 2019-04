76ers surpreendem e empatam série contra os Raptors; Nuggets vencem a primeira

Em uma série que promete muito equilíbrio, ele está presente logo no início. Em dois jogos no Canadá, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers empatam por 1 a 1 a semifinal da Conferência Leste, sendo que o time da Filadélfia mostrou a sua força ao derrotar o rival na rodada de segunda-feira dos playoffs da NBA por 94 a 89.

No jogo 1, no último sábado, os 76ers não conseguiram parar o ala Kawhi Leonard, que brilhou com 45 pontos para os Raptors. Desta vez, o astro do time canadense fez 35, sendo 20 no segundo tempo, mas não foi decisivo por conta da forte marcação e da melhora ofensiva do time visitante. Foi a primeira vez na carreira que perdeu para o rival na NBA.

O grande destaque da franquia de Filadélfia foi o ala Jimmy Butler, ex-Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, que chamou a responsabilidade nos momentos cruciais do jogo, saindo de quadra com 30 pontos e 11 rebotes. Ainda se recuperando de uma gastroenterite, Joel Embiid teve números discretos, com 12 pontos e seis rebotes, mas se saiu com uma jogada decisiva nos segundos finais.

Nos Raptors, além de Kawhi Leonard, os destaques foram Pascal Siakam - com 21 pontos, sete rebotes e quatro roubadas de bola - e Kyle Lowry, responsável por 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. A derrota em casa acabou com uma série de cinco vitórias seguidas em playoffs, que é a maior da história da franquia canadense.

Agora, as equipes farão as duas próximas partidas na Filadélfia. A primeira delas será nesta quinta-feira, a partir das 21 horas (de Brasília).

NO OESTE - Dois dias depois de fechar em 4 a 3 a série contra o San Antonio Spurs, o Denver Nuggets não sentiu o desgaste físico e abriu a semifinal da Conferência Oeste contra o Portland Trail Blazers com uma vitória por 121 a 113, no Colorado. Mais uma vez, o maior destaque foi o pivô sérvio Nikola Jokic, que saiu de quadra com 37 pontos, nove rebotes, seis assistências, três roubos de bola e dois tocos.

Junto com Jokic, Jamaal Murray brilhou ao terminar a partida com 23 pontos e oito assistências. Paul Millsap foi outro que contribuiu para a vitória com 19 pontos e pegou seis rebotes. Nesta quarta-feira, os Nuggets buscarão abrir 2 a 0 na série.

Mesmo tendo descansado menos, os Nuggets tinham que tentar parar um dos grandes destaques desta pós-temporada, que é o armador Damian Lillard. Conseguiram ao limitá-lo em 39 pontos e seis assistências, sendo que ele errou oito arremessos para três pontos, incluindo um nos minutos finais. Enes Kanter, com 26 pontos e sete rebotes, e C.J. McCollum, que fez 16 pontos, foram os outros que foram bem nos Blazers.

Nesta terça-feira acontecerão os jogos 2 das séries Milwaukee Bucks x Boston Celtics, pelo Leste, e Golden State Warriors x Houston Rockets, no Oeste. Celtics, mesmo fora de casa, e Warriors venceram a primeira partida e buscam abrir vantagem.