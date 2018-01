Terceira edição do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike abre hoje as inscrições

O Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, promovido pela "Atitude Aventuras & Desafios", acontece no dia 27 de maio de 2018 - Divulgação

Pela 3ª vez, o município de Bodoquena receberá um dos maiores eventos de ciclismo de Mato Grosso do Sul. O Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike, promovido pela "Atitude Aventuras & Desafios", acontece no dia 27 de maio de 2018 e promete movimentar o município, localizado no interior do estado, e conhecido pela beleza exuberante.

"Bodoquena encanta pela rica paisagem. Um lugar encantador, em meio ao Pantanal sul-mato-grossense, cercado pela natureza. Com certeza, um lugar inspirador para a realização dessa prova", comenta Gleice Carpi, uma das idealizadoras da prova e membro da Atitude Aventuras e Desafios.

As vagas são limitadas e as inscrições serão abertas hoje (29), a partir das 12 horas. Poderão participar atletas amadores, federados ou não, que deverão optar entre as categorias PRÓ, SPORT ou TURISMO, no ato da inscrição.

Para se inscrever, basta acessar o site www.atitudeaventuras.com.br

Gleice afirma que os desafios promovidos pela equipe têm a finalidade de promover a prática de esportes no Estado, mas também de dar visibilidade a municípios que “escondem” paisagens como a de Bodoquena, além de fomentar o turismo rural. "Nós da Atitude Aventuras e Desafios, pensamos nas provas com a finalidade de incentivar a prática de atividade física, em todas as idades, com a interação de adeptos do pedal, que é nossa grande paixão, mas também com o objetivo de dar visibilidade aos municípios de Mato Grosso do Sul que são privilegiados com lugares lindos".

Bodoquena

O município de Bodoquena localiza-se na região sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, a 269 quilômetros de Campo Grande, capital do Estado, na micro-região 09, Região da Serra da Bodoquena.

O acesso à cidade, a partir de Campo Grande, é feito através da BR-262 (rodovia pavimentada) até Miranda, à qual está ligada pela Rodovia MS-339, também pavimentada. Outra alternativa, proveniente de Bonito, é a MS-178 (rodovia pavimentada), com distância de 70 Km.