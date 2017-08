39º Jogos Abertos iniciam nesta terça com a participação de 1,2 mil atletas

Mais de mil atletas participam da 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, que iniciam nesta terça-feira (29) às 19h, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte). Com 13 modalidades, coletivas e individuais, os atletas iniciam nesta terça com desfile das equipes e partida de basquetebol entre as equipes UCDB e Maracaju Atlético Clube.

Tradicional em Campo Grande, os jogos fazem parte da programação de aniversário da Capital e movimentam o público adulto nas modalidades de atletismo, basquetebol 3×3, badminton, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Em sua 39ª edição, os Jogos Abertos terão 104 instituições participantes que disputarão entre os dias 29 de agosto a 30 de setembro. Promovido pela Prefeitura e realizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), os Jogos estimulam os participantes a prática constante da atividade física, além de promover o convívio social.

Serviço:

CEMTE – Rua Tropeiro, esquina com a Rua Estefânia, Bairro Carandá Bosque.

