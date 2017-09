39º edição dos Jogos Abertos de Campo Grande aconteceu neste fim de semana

Aconteceu neste final de semana a 39º edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, evento que contou com a participação de atletas de diversos municípios do estado.

Os atletas de Coxim Elismar Ferreira, Fernanda Dourado e Alexsandro Brito foram convidados para disputar os jogos pela equipe BQM-MS de Campo Grande.

Após um muito tempo sem disputar uma prova de Speed o atleta Elismar conseguiu se destacar e conquistar o 2º na prova de resistência e 3º na prova de critério e Fernanda Dourado 5º na prova de resistência.

Conforme Elismar, foi uma prova muito difícil com muitos ataques. Consegui me manter bem posicionado e faltando cinco voltas conseguimos abrir do pelotão em três atletas aonde a disputa ficou para o sprinte final. “Foi muito gratificante poder voltar a participar de uma prova como essa depois de muitos anos sem competir nessa modalidade”, afirmou Elismar.

A prova de Speed de resistência é de uma hora mais uma volta e a de Critério a cada três voltas é disputado uma chegada.

