2º Passeio Pantanal Off-Road em Corumbá começou nesse feriado

O evento teve as inscrições antecipadas realizadas pelo portal msoffroad e foi registrado o número recorde de 75 interessados em participar do passeio. Esse ano com certeza será um sucesso conforme promete "Alvaro" um dos organizadores.

O evento é aberto a todos que curtem off road sem distinção entre marca e modelo de viatura e está sendo organizado pelo Corumbá MS Moto Clube e Pantanal 4×4. A base será na curva do leque na Nhecolândia.

Pré programação

02/11 grupo se encontrará na fazenda onde será a base do evento com local para acompanhar e existe pousadas próxima que podem ser negociados quem desejar não acampar neste dia será oferecido jantar churrasco aos participantes.

Dia 03/11 após café da manhã saída do grupo até uma fazenda no Pantanal onde será servido almoço e após almoço retorno ao acampamento base onde a noite será servido um jantar.

Dia 04/11 após o café da manhã saída do grupo para uma outra fazenda onde será servido um almoço e após tarde retorno ao acampamento base onde a noite será servido uma janta e distribuição de prêmios aos participantes

Dia 05/11 café da manhã quebra torto pantaneiro e retorno ao destino de sua origem

INFORMATIVO

Durante o evento haverá uma cantina onde será vendido bebidas, gelo e agua aos participantes pelo dono do local onde será feito o Acampamento Base do 2º PASSEIO PANTANAL OFF-ROAD para quem desejar colaborar adquirindo lá sua bebida, mesmo sendo liberado aos participantes levarem suas bebidas preferidas.

Recomendamos levarem gelo para suas bebidas mesmo sendo previsto nos dias 03 e 04 um fornecedor de Corumbá-MS levar gelo para os participantes no local do evento.

Recomendamos levarem combustível reserva para o evento e seu retorno, lembrando que não há postos na região. O Camping está localizado a 80km de Corumbá pelo Porto da Manga e a 50km do Buraco das Piranhas. Durante os dois dias de passeio, percorreremos um total de 200km a partir do local do camping. Lembre-se que no Pantanal o consumo de combustível é bem maior.

Cada participante que desejar não ficar no camping há varias pousadas pela estrada parque que os mesmos poderão usar como base ficando a critério de cada um à sua escolha e não estão inclusos valores e obrigações do evento para que assim o desejar, não cabendo a organização nenhuma responsabilidade com locomoção da base até as mesmas e vice-versa, para quem optar em ficar nestas opções os mesmos deveram se apresentar ao local base para os passeios nos horários pré-estabelecidos no cronograma.

Será obrigatório o uso de todos participante durante o evento da camiseta fornecida no kit do evento, que será seu passaporte para a participação dos eventos na base e passeios do 2º PASSEIO PANTANAL OFF-ROAD.

Haverá um veículo de apoio para eventual atoladas e quebras durante os passeios as Fazendas.

Para quem não tem veiculo 4×4 haverá um caminhão “pau de arara” para levar os participantes desde que previamente agendado sua participação com vagas limitadas no mesmo.

Cada participante deverá levar seus materiais de camping e higiene pessoal além de pratos e talheres para as refeições.

Haverá seguranças e equipe de apoio no camping durante o evento, além do apoio solicitado das Policias Ambiental e Rodoviária Estadual para os eventuais excessos no evento.

Haverá um caminhão de apoio saindo de Corumbá no dia 02/11 para levar materiais e equipamentos dos

participantes de motos, quadriciclos / UTVs. Retornando após a finalização do evento.