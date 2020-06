1º Festival Virtual de Ginástica Artística acontece hoje em Campo Grande

Nesta segunda-feira (29), o Centro de Formação de Atletas (Cefat), por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizará o 1º Festival Virtual de Ginástica Artística Feminina - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Nesta segunda-feira (29), o Centro de Formação de Atletas (Cefat), por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizará o 1º Festival Virtual de Ginástica Artística Feminina. O festival será aberto ao público a partir das 18 horas, por meio do programa Zoom.

Com idade de 8 a 12 anos, 10 ginastas participam hoje do festival, onde elas realizarão cinco movimentos obrigatórios, que constam no regulamento. As jovens atletas irão encaminhar a música escolhida para os professores, com uma ordem de apresentação e coreografia, cada uma com um tempo estimado de 1 minuto para apresentação.

O festival virtual tem o objetivo de manter os participantes das oficinas motivados para os treinos, visto que há mais de 100 dias as oficinas estão em formato online. Neste primeiro momento a participação será da equipe feminina e segundo a coordenadora do Cefat, Elaine Mitsuko Nagano, outros festivais já estão sendo planejados.

Atividades online

A Funesp tem hoje mais de 100 videoaulas gravadas para manter a população se movimentando em casa. Além da Ginástica Artística, há 45 modalidades com aulas online que são postadas no site http://www.campogrande.ms.gov.br/exerciciosaudavel/ todas as segundas, quartas e sextas, e os desafios são lançados todas as terças e quintas. A plataforma é gratuita e disponível a todo conjunto da população.