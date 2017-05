14ª Copa Assomasul de futebol terá sequencia sábado em Sidrolândia

Depois de uma pequena trégua por conta do feriado do Dia das Mães, a próxima etapa da 14ª Copa Assomasul será realizada neste sábado (20) no município de Sidrolândia com a participação do time da casa e de Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Terenos e Nioaque.

Vale lembrar que já estão classificadas para a próxima fase as equipes de Maracaju, Antônio João, Douradina, Itaquiraí, Iguatemi e Japorã.

Neste fim de semana serão conhecidas mais três equipes após a rodada em Sidrolândia, obedecendo aos critérios estabelecidos no regulamento da competição.

Os confrontos entre Sidrolândia, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Terenos e Nioaque só serão conhecidos no sábado por meio de sorteio, conforme o prefeito de Taquarussu e diretor de Esportes da Assomasul, Roberto Nem.

A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento esportivo está sendo patrocinado este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral.

O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.

