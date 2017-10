11º Jogos dos Servidores: partidas de futebol iniciam hoje nas Praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia

Nesta terça-feira (17) a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia os jogos de Futebol 7 nas Praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia, a partir das 18h45. As partidas irão movimentar 317 atletas de 21 secretarias municipais na 11ª edição dos Jogos dos Servidores de Campo Grande.

Na Praça Belmar Fidalgo jogam Subsecretaria da Juventude contra Agetec e, às 19h30, acontece a partida da Sefin contra SAS. Já no Elias Gadia, o primeiro jogo será entre Semed e Funesp e, às 19h30, se enfrentam Sesau e Câmara Municipal. Ainda nesta semana tem jogos na quinta-feira e no sábado.

Quem joga hoje está ansioso pela partida. “Estamos animados com a participação e na expectativa dos jogos, não apenas pela competição, mas pela brincadeira que acontece antes, durante e depois dos jogos”, comentou o servidor Francis Eduardo Franco, mais conhecido como Magrão, que avalia “é uma rivalidade sadia”.

Além do futebol, nesta semana tem partidas de voleibol na quadra do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). Na quinta-feira (19) tem jogo feminino entre Funesp e Sesau, a partir das 19h, e, às 19h30, entre Emha e Semadur. Já às 20h tem masculino entre Semed e Funesp.

Ao todo a competição reúne 600 servidores de Campo Grande, de 24 secretarias, na promoção do bem estar, da interação e da qualidade de vida, além de marcar a comemoração do dia do servidor público, celebrado dia 28 de outubro. Aos participantes competem nas modalidades de bozó, damas, dominó, tênis de mesa, truco ponto acima, xadrez, voleibol e futebol.

Programação

Terça-feira (17)

Belmar Fidalgo – 18:45 – Masc – Sub. Juventude x AGETEC

Belmar Fidalgo – 19:30 – Masc – Sefin x SAS

Elias Gadia – 18:45 – Masc – Semed x Funesp

Elias Gadia – 19:30 – Masc – Sesau x Câmara Municipal

Quinta-feira (19)

Belmar Fidalgo – 18:45 – Masc. – Emha x Sedesc

Belmar Fidalgo – Masc. – Segov x Sub. Direitos Humanos

Elias Gadia – 18:45 – Masc. – Sisep x Sesdes

Elias Gadia – 19:30 – Masc. – Agetec x PGM

Sábado (21)

Belmar Fidalgo – 15:00 – Masc. – SAS x Seges

Belmar Fidalgo – 15:30 – Masc. – Funesp x Agetran

Belmar Fidalgo – 16:00 Masc – Câmara Municipal x Funsat

Elias Gadia – 15:00 – Masc. – Sedesc x IMPCG

Elias Gadia Sábado – 15:30 – Masc. – Sub. Direitos Humanos X – Sectur

Elias Gadia Sábado – 16:00 – Masc. – Sesdes x CGM

Acompanhe os resultados e a programação completa no site:

http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp.