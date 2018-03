ZeDu canta o MS na Feira Central

Está apresentação é parte das comemorações do terceiro aniversário do programa “Nossa Música é Assim” e será no palco da Feira Central e Turística de Campo Grande neste domingo, 04/03/2018, das 20h às 22h - Divulgação

O cantor, compositor e apresentador do programa de rádio “Nossa Música é Assim” traz toda sua bagagem musical para o palco do domingo da Feira Central e Turística de Campo Grande.

Dono de um repertório que passa pelo autoral, o regional e até o gospel, ZeDu se apresenta nesta oportunidade acompanhado do “play back” de suas melhores performances.

Canções como “Fases e Luas” e “Manoel Menino de Barros” que rodaram em vídeos nos intervalos da programação da TV Morena ou ainda “Alma Guarani” e “Nossa Música é Assim” temas de programas homônimos de televisão e de rádio respectivamente, estarão sendo executadas juntamente com os clássicos “Trem do Pantanal”, “Merceditas” e “Tocando em Frente” além das especialíssimas “Ninguém Explica Deus” e “Raridade”.

Está apresentação é parte das comemorações do terceiro aniversário do programa “Nossa Música é Assim” e será no palco da Feira Central e Turística de Campo Grande neste domingo, 04/03/2018, das 20h às 22h.