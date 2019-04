Youtuber Lucas Netto traz show infanto-juvenil para Campo Grande em maio

O carioca está entre os dez youtubers brasileiros com maior números visualizações. Em 2018 foi o mais assistido do Brasil e mantém a primeira colocação no ranking nacional até hoje, atingindo 150 milhões de visualizações a mais que o segundo colocado - Foto: Divulgação

O youtuber Lucas Netto apresentará o seu show “Netoland” no mês de maio em Campo Grande. O irmão de Felipe Netto, traz neste show de humor infantil, situações cotidianas de crianças no País, que irá fazer toda família se divertir. Lucas tem se destacado no cenário do entretenimento infanto-juvenil pela criação de uma série de vídeos que falam de educação, brincadeiras, comportamento e família, além de lançar livros.



O carioca está entre os dez youtubers brasileiros com maior números visualizações. Em 2018 foi o mais assistido do Brasil e mantém a primeira colocação no ranking nacional até hoje, atingindo 150 milhões de visualizações a mais que o segundo colocado. Atualmente conta com 22 milhões de inscritos.

No lançamento do seu primeiro livro para o mercado brasileiro, “As Aventuras Na Netoland Com Luccas Neto”, bateu o recorde mundial de pré-venda, com 54 mil exemplares, ultrapassando o clássico internacional da literatura infanto-juvenil, Harry Potter.

Os valores das arquibancadas estão no primeiro lote por R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00(meia-entrada), o segundo lote sobe para R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada). Cadeiras numeradas na quadra custam R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada) no setor A e R$ 130,00 (inteira) e R$ 65,00 (meia-entrada) no setor B. Crianças de até 3 anos não pagam. Acima de 3 até 12 anos pagam meia entrada.

Serviço:

Data: 4 de maio de 2019 (Sábado)

Horário: 19h

Local: Ginásio Dom Bosco - Rua 14 de Julho, 5200, Monte Castelo

Classificação: Livre

Mais informações: 3301-7029 ou www.ingressodigital.com