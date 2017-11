Youtuber e sexóloga debatem ginástica íntima feminina

A ginástica íntima também melhora os sintomas da cólica, da TPM, da menopausa, diminui o fluxo de menstruação, melhora o funcionamento do intestino - Divulgação

A youtuber Flávia Pavanelli convidou a sexóloga Cátia Damasceno para conversar no seu canal da Snack, rede multiplataforma de canais. No vídeo a especialista explicou um pouco mais sobre um tema que ainda é tabu para muitas mulheres: a ginástica íntima.

"Eu sei que tem muitas meninas mais novas que me acompanham, mas acho que isso que não deveria ser tabu para ninguém. Até porque o quanto antes as pessoas terem conhecimento disso e puderem fazer tudo da melhor forma possível, melhor", afirma Flávia.

Para desmitificar o assunto, Cátia esclareceu o que é a ginástica íntima, deu dicas de como praticar e explicou sobre os benefícios dessa técnica, que ao contrário do que muita gente pensa, não envolve só a parte sexual. Na verdade, a ginástica íntima também melhora os sintomas da cólica, da TPM, da menopausa, diminui o fluxo de menstruação, melhora o funcionamento do intestino e no sexo pode ajudar com a lubrificação e com o orgasmo feminino.

"Orgasmo nada mais é do que conhecimento corporal. Com os exercícios a gente consegue facilitar isso", explica a especialista. Confira entrevista na íntegra aqui: http://www.youtube.com/watch?v=iTq3SzkdfzY