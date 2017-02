Wesley Safadão inicia primeira turnê na Europa com megashow em Portugal

O show do Wesley Safadão em solo português será realizado no Pavilhão Multiuso Odivelas / Assessoria

Poucos artistas são tão unânimes no Brasil quanto o cearense Wesley Safadão. Carismático e com um talento nato, o músico lota shows por onde passa com um forró moderno e envolvente, e se transformou em um dos maiores fenômenos da história da música brasileira. Agora, Safadão se prepara para conquistar a Europa, com sua primeira turnê no continente, que terá início nesta quinta-feira, dia 09 de fevereiro, na cidade de Lisboa, em Portugal.

Apresentado pelo Wood´s, maior rede de entretenimento do Brasil, a apresentação, que vai acontecer no Pavilhão Multiuso Odivelas, promete ser a maior já realizada na cidade portuguesa. No megashow, Safadão vai apresentar os hits que conquistaram os brasileiros nos últimos anos, entre eles “Camarote”, “Aquele 1%” e “A Dama e o Vagabundo”.

Outro grande destaque do show em solo português ficará por conta do espaço Wood´s Premium, que contará com toda a excelência de um grupo de entretenimento que conta com dezenas de casas espalhadas pelas principais cidades brasileiras. O ambiente contará com decoração especial, lounges e um espaço frontstage que oferecerá ao público uma visão privilegiada do palco. Ao longo de sua história, o Wood´s já promoveu outros shows de grande porte fora do Brasil, entre eles apresentações de Michel Teló em Punta del Este, no Uruguai, e da dupla Chitãozinho & Xororó, na cidade de Orlando, nos Estado Unidos.

Sobre Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão não está no topo das paradas da música do Brasil por acaso. Sempre inovador, o artista é conhecido pelo seu repertório atualizado e por ter as melhores músicas apresentadas em seu show. A trajetória do artista começou em 2007, quando houve a profissionalização de um trabalho até então familiar. A banda foi criada pela família de Wesley Safadão e reunia seus irmãos e primos todos movidos a muitos sonhos.

Apaixonados pela música investiram suas pequenas economias e buscaram ajuda onde não tinham para seguir com o projeto da Banda Garota Safada, que hoje se chama Wesley Safadão. A banda aos poucos foi ganhando notoriedade no mercado artístico da cidade de Fortaleza, no Ceará. Hoje, Wesley Safadão é referência no jeito de se fazer forró - com uma batida mais acelerada e com um carisma que só ele possui.

O show do Wesley Safadão em solo português será realizado no Pavilhão Multiuso Odivelas (Alameda do Porto Pinheiro, 2675 – Odivelas), em Lisboa. Os ingressos custam a partir de € 32 e podem ser adquiridos pelo site www.blueticket.pt. A turnê do Safadão pela Europa passará ainda por Amsterdam (Holanda), Zurique (Suíça) e Londres (Inglaterra), respectivamente nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Mais informações nos sites www.woodsbar.com.br e www.wesleysafadao.com.br.

Veja Também

Comentários