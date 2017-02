Walério Araújo faz homenagem a Elke Maravilha no baile da Vogue

Walério Araújo arrancou muitos elogios dos seguidores ao compartilhar fotos de seu look para o Baile da Vogue, realizado no Hotel Unique, em São Paulo, na noite de sexta-feira (17). "Linda homenagem", "Lacrador" e "Melhor fantasia" foram algumas das mensagens recebidas por ele.

"Confeccionei essa roupa para a minha amada Elke Maravilha há mais de 20 anos. Frederico, irmão dela, me emprestou e estou super feliz de homenagear a minha amiga mais maravilhosa de todas, minha guru!!! Foi Elke que me ensinou a gostar e entender o Zodíaco. Ela sabia de tudo!!! Que saudade!!!", escreveu Walério, referindo-se ao tema da festa, Lady Zodiac.

O estilista falou sobre a relação com Elke, que morreu em agosto do ano passado. "Não poderia deixar de homenagear uma amiga especial: Elke Maravilha. Conheci Elke há 23 anos. Ela entrou e nunca mais saiu da minha vida. Trouxe um milhão de significados. Ela foi minha melhor amiga, minha primeira cliente diva. Era minha confidente, tão fiel... Foi ela também que me introduziu o universo do zodíaco. Ela entendia tudo de horóscopo, era uma expert!!! Que saudade."

Veja Também

Comentários