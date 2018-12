Vozes e música trazem o Natal ao Aeroporto de Campo Grande

O Grupo Vocal CanteMus é regido e coordenado pela Dr.ª Ana Lúcia Gaborim, professora de Regência, Canto Coral, Técnica e Expressão Vocal da Universidade - Divulgação/UFMS

A INFRAERO, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), traz ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, nesta segunda-feira (17/12), o Grupo Vocal CanteMus. A apresentação está marcada para as 18h, no terminal de passageiros, em frente ao embarque.

O CanteMus integra um projeto de extensão homônimo de pesquisa, produção e divulgação da música coral, e é formado, essencialmente, por acadêmicos do Curso de Licenciatura em Música da UFMS. O grupo conta com 21 integrantes que se dividem em quatro vozes e se dedicam a um repertório diversificado, abrangendo música erudita, sacra, regional e popular brasileira.

O Grupo Vocal CanteMus é regido e coordenado pela Dr.ª Ana Lúcia Gaborim, professora de Regência, Canto Coral, Técnica e Expressão Vocal daquela Universidade. Esta será a segunda apresentação musical no aeroporto da capital sul-mato-grossense neste fim de ano. Na manhã do sábado, 8 de dezembro, foi a vez do "Pciu!", Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS, também regido pela professora doutora Ana Lúcia Gaborim.

"É um privilégio receber os corais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no aeroporto da capital. Essa parceria continuará no ano que vem em outras datas importantes", comentou o superintendente do aeroporto, Richard Aldrin Fernandes Custódio.

SERVIÇO:

Apresentação do Grupo Vocal CanteMus

Data: 17/12/18

Horário: 18h

Local: Terminal de passageiros do Aeroporto de Campo Grande - Em frente ao embarque