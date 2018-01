Vogue Brasil anuncia time de musas de seu Baile de Gala

A edição 2018 do evento presta homenagem às diferentes culturas brasileiras, com o tema "Divino, Maravilhoso" - Foto: Vogue Brasil

Uma das noites mais concorridas do calendário de festas nacional, o Baile de Gala da Vogue, abre a temporada carnavalesca no dia 1º de fevereiro, no Hotel Unique. A edição 2018 do evento presta homenagem às diferentes culturas brasileiras, com o tema "Divino, Maravilhoso".

Entre as musas, confirmadas até o momento, estão as tops Carol Trentini, Isabeli Fontana e Valentina Sampaio, a cantora Jojo Toddynho, as influencers Camila Coutinho e Helena Bordon, as atrizes Zezé Motta, Débora Nascimento e Flavia Alessandra. A atriz Juliana Paes é a rainha da noite. Sabrina Sato e Bruno Astuto são os apresentadores do Baile.

Quem comanda o som da festa são a banda Gueri Gueri, o animado Bloco da Preta com a participação de Ludmilla, Pabllo Vittar, Elba Ramalho, Iza, Felipe Pezzoni (Banda Eva) e Di Ferrero. As pickups serão assumidas pelos DJs Alok e Marcelo Botelho.

Wado Gonçalves assina a concepção criativa de decoração do Baile, com produção cenográfica da empresa MChecon e a agência B Ferraz é a responsável pela produção do evento.