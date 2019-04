Vingadores - Ultimato: mais de 10 anos depois, fãs aguardam desfecho épico

O Universo Marvel trouxe aos seus fãs nada menos que 21 filmes em um intervalo de 11 anos e uma bilheteria mundial somada de US$ 18,59 bilhões - Foto: Divulgação

Os números são impressionantes. O Universo Marvel trouxe aos seus fãs nada menos que 21 filmes em um intervalo de 11 anos e uma bilheteria mundial somada de US$ 18,59 bilhões. Homem De Ferro, Capitão América, Viúva Negra e Thor são apenas alguns dos personagens que saíram das páginas dos quadrinhos já consagrados com o público para tomarem forma de gente. Alguns dos escolhidos, foram atores já conhecidos do grande público como Robert Downey Jr., Scarlet Johanson, Samuel L. Jackson e Mark Ruffalo, o que aumentou ainda mais o hype em torno das produções.

Agora os fãs finalmente terão um fechamento do arco que se desenlaça desde 2008, com Vingadores: Ultimato. Thanos triunfará? Os heróis conseguirão se sobressair em uma batalha do bem contra o mal? As expectativas são muitas, principalmente porque as divulgações do filme foram bastante sigilosas. A professora Mayara Barbosa é uma das espectadoras ansiosas pela estreia. "É o fechamento de um arco, após acompanhar essa história e os personagens por mais de 10 anos espero ver um filme que conclua de forma digna o enredo. Quero um filmão com muitas emoções diferentes e lutas épicas", espera. Já para o quadrinista Fabio Quil, a expectativa é que o filme tenha fôlego: "Depois de mais de 20 filmes, queremos um término à altura das produções anteriores".

Há ainda quem já esteja de olho nas próximas produções da Marvel Studios. O produtor Daniel Rockenbach, fã de quadrinhos, espera que o filme consiga adaptar de forma satisfatória o fechamento do arco, mas já está curioso com novos rumos. "Minha expectativa é que outros personagens sejam usados em próximos trabalhos, como o Surfista Prateado, por exemplo", aguarda.

