"Vingadores: Ultimato" estreia nos cinemas da Capital; Confira os filmes em cartaz da semana

Em Os Vingadores, Tony Stark conversa com Loki pouco antes da batalha de Nova York e fala: “Se não pudermos proteger a Terra, pode estar certo de que nós a vingaremos” - Foto: Divulgação/Marvel

Quinta-feira é dia de cinema no site. Selecionamos as estreias da semana e os filmes que estão bombando nas bilheterias em todo o mundo. Entre as indicações, tem a estreia do esperado e mais novo longa da Marvel, "Vingadores: Ultimato", com um elenco de primeira. Continuam em cartaz o terror "A Maldição de Chorona" e a ação "After: De Volta à Vida". E para quem ainda não viu o longa da DC Comics, "Shazam!", ainda dá tempo. Confira a lista:

"Vingadores: Ultimato" - Estreia

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"After: De Volta à Vida"

Sinopse: Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista (Keanu Reeves) sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e, principalmente, as leis da física.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Superação - O Milagre da Fé"

Sinopse: John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"A Maldição de Chorona"

Sinopse: Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Shazam!"

Sinopse: Billy Batson (Asher Angel) tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam (Zachary Levi). Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)