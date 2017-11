'Vingadores: Guerra infinita' lança primeiro trailer

O terceiro filme da franquia protagonizado pela equipe de heróis da Marvel tem Guardiões da Galáxia e o Homem-Aranha como bônus - Divulgação

Depois de muita espera, a Marvel Studios finalmente revelou o primeiro e totalmente épico trailer de Vingadores: Guerra Infinita, mostrando os heróis dos diferentes filmes se juntando para enfrentar um perigo maior do que todos os anteriores. Nesta quarta-feira (29) o primeiro trailer de "Vingadores: Guerra infinita", terceiro filme de sua super-equipe que conta com Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) e outros heróis da editora.

Dirigido pelos irmão Anthony e Joe Russo, o filme estreia no Brasil no dia 26 de abril de 2018. "Vingadores: Guerra infinita" colocará os heróis da Marvel finalmente contra o vilão Thanos (Josh Brolin), que busca destruir o universo com a ajuda das joias do infinito.

O terceiro filme da franquia protagonizado pela equipe de heróis da Marvel tem Guardiões da Galáxia e o Homem-Aranha como bônus

O longa unirá os heróis de todos os filmes do Universo Cinematográfico Marvel até o momento, como o Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Homem Formiga e os próprios Vingadores. A trama vai mostrar o vilão Thanos juntando as Joias do Infinito e declarando guerra contra o Universo.