Vindo do Ceará, Matu Miranda se apresenta em show exclusivo

Com muita personalidade musical, o cantor e compositor sul-mato-grossense Matu Miranda, radicado no Ceará, encontrou por lá um cenário cultural promissor. Agora, em visita ao estado natal, presenteia os conterrâneos com um show exclusivo, nessa sexta-feira (26).

No repertório toda a musicalidade de um som único e vivo com músicas autorais e versões turbinadas de Tim Maia, Djavan, Gilberto Gil e outros clássicos do groove brasileiro. “São músicas bem dançantes para ser uma noite de festa, com composições autorais e grandes referências musicais. É bom estar em casa, por isso, esse show tem significado especial para mim”, explica o cantor.

Matu Miranda é um buscador de novos caminhos musicais, de referências, de inspiração e de amigos no fazer artístico. Do contato com as grandes obras e os grandes mestres, aflorou seu talento e sua maneira única de fazer arte, de voz, corpo, mente, espírito. Sua poética contemporânea, edificada ora na desconstrução de signos, ora no remonte da natureza das palavras, é um convite a olhar a vida e o universo por uma perspectiva mais criativa e transformadora. Os versos se revelam numa música cuidadosamente lapidada, com o esmero de quem acredita no valor do que faz.

O artista interessou-se cedo pela música. Aos 14 anos começou a estudar cavaquinho e logo depois violão e a paixão tornou-se profissão. Matu cursou Música na Universidade Federal do Ceará e vem se destacando na cena musical cearense com seu estilo expressivo e singular de interpretar e compor canções.

Em seu canal no Youtube é possível conhecer algumas de suas composições, como Sorte e Dança Gravitacional.

Sobre o evento

Matu Miranda se apresenta nessa sexta (26) no 21 Music Bar.

O grupo Santo Chico também se apresentará na mesma noite.

O 21 Music Bar fica na rua São Vicente de Paula, 160 e os ingressos custam R$10,00.