Viciados em animes poderão assistir a animação japonesa ‘Akira’ em setembro

Após o sucesso de “Death Note: Iluminando um Novo Mundo”, a Rede Cinemark traz mais um conteúdo exclusivo do universo anime para 17 cidades brasileiras. Somente em 6 de setembro, às 20h40m, os fãs terão a oportunidade de assistir à clássica animação japonesa “Akira”, de 1988, em cinemas da Rede. Baseado no mangá de Katsuhiro Otomo, o longa conta a história de dois jovens que se envolvem em inúmeras aventuras como integrantes de um programa secreto do governo.

O longa de animação integra a programação de 20 complexos da Cinemark distribuídos por 17 cidades, entre elas, Campo Grande. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso.

A Cinemark fica localizada no Shopping Campo Grande, na avenida Afonso Pena, 4909, bairro Santa Fé.

Sobre a animação:

Uma grande explosão fez com que Tóquio fosse destruída em 1988. Em seu lugar foi construída Neo Tóquio, que, em 2019, sofre com atentados terroristas. Kaneda (Mitsuo Iwata) e Tetsuo (Nozomu Sasaki) são amigos que integram uma gangue de motoqueiros. Eles disputam rachas violentos com uma gangue rival, os Palhaços, até que um dia Tetsuo encontra Takashi (Tatsuhiko Nakamura), uma estranha criança com poderes que fugiu do hospital onde era mantida como cobaia. Tetsuo é ferido no encontro e antes de receber a ajuda dos amigos é levado por integrantes do exército, liderados pelo coronel Shikishima (Tarô Ishida). A partir de então Tetsuo passa a desenvolver poderes inimagináveis, o que faz com que seja comparado ao lendário Akira, responsável pela explosão de 1988. Paralelamente, Kaneda se interessa por Kei (Mami Koyama), uma garota envolvida com espiões que tenta decifrar o enigma por trás das cobaias controladas pelo exército.

Serviço - “Akira”

Data e horário: 6 de setembro, às 20h40m

Preço: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Duração: 124 minutos

Classificação Indicativa: 14 anos

