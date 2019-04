Versão original e sensual de videoclipe de Britney Spears cai na rede

Nesta versão, Britney Spears abusa da sensualidade com um figurino ousado e uma coreografia cercada de dançarinos - Foto: Divulgação

O fim de semana foi de muita animação para fãs da música pop. A primeira versão do videoclipe de "Make Me..." da cantora norte-americana Britney Spears vazou na internet. A música foi o primeiro single de seu 9º álbum de estúdio, o "Glory" lançado em 2016, fazendo um grande sucesso nas paradas. Na época, esse clipe foi cancelado porque Britney o achou “sensual demais”, o que levou a "princesinha do pop" regravar tudo com outro diretor. Muitos fãs ficaram decepcionados com a versão final.

Nesta versão, Britney Spears abusa da sensualidade com um figurino ousado e uma coreografia cercada de dançarinos. A direção desta versão é de David LaChapelle, o mesmo diretor do seu clipe "Everytime", de 2004.

Confira a versão original: