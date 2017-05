Venda de ingressos para show de Zeca Baleiro em Campo Grande inicia nesta terça-feira

Dono de uma voz grave inconfundível e de sucessos inesquecíveis, como “Telegrama”, “Meu Amor, Minha Flor, Minha Menina e “Babylon”, entre tantos outros, o maranhense Zeca Baleiro celebra 20 anos de carreira em 2017 e parte da comemoração acontece em terras sul-mato-grossenses, no próximo dia 7 de julho, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Para quem está ansioso para garantir o ingresso, as vendas iniciam nesta terça-feira (16) na loja ¼ Colchões. Os valores iniciam a R$ 100 – setores D/F, com meia entrada a R$ 50; Setor E, R$ 110 e os setores A/C custam R$ 130, com meia entrada a R$ 65. O setor B também tem valor de R$ 130 (não há meia entrada para este setor).

O show inédito em Campo Grande é promovido pelo radialista Marcus Barão, em comemoração ao programa MPB de A-Z, da 104 FM Educativa.

“O programa comemora um ano e gostaríamos de trazer um presente ao público que expressasse a identidade do MPB de A-Z. Com certeza será um show inesquecível”, avalia Barão.

O Show – A viagem pelos 20 anos e 10 álbuns do cantor traz seus principais sucessos com novos arranjos, além de releituras de sucessos de outros grandes nomes das músicas brasileiras, o próprio Zeca Baleiro diz que “o resto do show é surpresa”.

A homenagem ao público sul-mato-grossense fica completa com o fato de que um dos integrantes da banda que acompanha Zeca Baleiro pelo País é uma prata da casa. Adriano Magoo, responsável pelos teclados, samplers, sintetizadores e acordeon é filho de Mato Grosso do Sul.

A abertura do show, que inicia às 21h, fica por conta de ouros grandes talentos regionais: o fenômeno Chicão Castro e ainda Sandro Bacelar, entre outros nomes.

Serviço

Show Zeca Baleiro 20 anos

Data: 7 de julho de 2017 – 21h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Ingressos à venda: ¼ Colchões – Avenida Afonso Pena, 3835

Informações: 99921-0099.

