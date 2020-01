Vencedora das principais categorias do Grammy, Billie Eilish fará shows no Brasil

A cantora faz shows em São Paulo no dia 30 de maio, no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras - Foto: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Consagrada na noite do domingo, 26, como a grande vencedora do Grammy 2020, quando ganhou o maior número de prêmios - incluindo as principais categorias (canção, álbum, gravação do ano e artista revelação), Billie Eilish faz sows no Brasil em maio, com ingressos ainda disponíveis.

A cantora de apenas 18 anos, que já tinha se destacado no VMA 2019 e que foi escolhida para compor e interpretar a canção do novo filme da franquia 007, faz shows em São Paulo no dia 30 de maio, no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras.

Os ingressos custam entre R$ 320 e R$ 680.

Billie Eilish também se apresenta no Rio. O show será no dia 31, na Jeunesse Arena, com ingressos entre R$ 340 e R$ 640.

Além dos prêmios de canção, álbum (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) e gravação do ano e artista revelação do Grammy 2020, Billie Eilish também ganhou na categoria Engenharia de Álbum Não-Clássico.

SERVIÇO

Billie Eilish no Brasil - turnê Where do We Go?

São Paulo - Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca)

Ingressos a R$ 380 (pista; indiponível), R$ 680 (pista premium; indisponível), R$ 490 (cadeira inferior) e R$ 320 (cadeira superior), com direito a meia-entrada, pelo site Eventim.

Rio de Janeiro - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca)

Ingressos à venda a partir de 4 de outubro, a R$ 340 (cadeira N3), R$ 620 (pista), R$ 540 (cadeira N1) e R$ 640 (camarote; indisponível), com direito a meia-entrada, pelo site Eventim.