Vencedor do Oscar, "Parasita" continua em cartaz; "Arlequina" e "Sonic" estreiam na Capital

Parasita marcou história também como o primeiro filme em idioma não-inglês ao vencer o maior prêmio do Oscar - Foto: Copyright The Jokers / Les Bookmakers

No último fim de semana teve o Oscar 2020, que consagrou o filme sul-coreano "Parasita", do diretor Bong Joon-ho, como o grande vencedor da principal premiação do cinema. A obra, que retrata a desigualdade econômica no país asiático, conquistou quatro das seis estatuetas a que concorreu, incluindo as principais da premiação: Melhor Filme, Melhor Diretor (para Bong), Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original.

Com a consagração do longa, é natural que desperte ainda mais o interesse dos cinéfilos sul-mato-grossenses em assistir o filme.

Nesta semana além de “Parasita”, tem a estréia da nova versão do terror “O Grito”, a animação “Sonic”, a ação “Arlequina em Aves de Rapina” e o drama “Jojo Rabit”. Confira os principais filmes da semana:

“Parasita”

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

“O Grito” – Estreia

Sinopse: Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

“Sonic – O Filme” – Estreia

Sinopse: Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

“Arlequina em Aves de Rapina” – Estreia

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

“Jojo Rabit”

Sinopse: Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um jovem nazista de 10 anos, que trata Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)