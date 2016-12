Vai viajar de carro no fim de ano? Confira as orientações de especialistas para garantir a segurança de toda a família

Com passagens aéreas mais caras, muitas famílias brasileiras optaram por pegar a estrada para as festas de final de ano / Divulgação

Com passagens aéreas mais caras, muitas famílias brasileiras optaram por pegar a estrada para as festas de final de ano. Segundo DER -SP, somente no estado de São Paulo, a expectativa é que cerca de 2,8 milhões de carros viajem pelas rodovias.

Em todo o país o número deve ser três vezes maior. Com tantos veículos nas vias há um alerta para o cuidado com o trânsito. Dados do manual de direção defensiva do DETRAN , que reúne pesquisas de todo o mundo, apontam que cerca de 30% das causas dos acidentes de trânsito estão ligados a problemas mecânicos, 6% a problemas nas vias e 64% a problemas do condutor.

Leandro Ferraz, Gerente de Negócios Frota da ValeCard, empresa que atua nos setores de meios eletrônicos de pagamento, gestão de frota e benefícios, destaca que cuidados simples podem proporcionar uma viagem mais tranquila e sem intercorrências.

O especialista levanta pontos importantes para que os motoristas estejam atentos antes de pegar a estrada, bem como durante a viagem.

Antes de viajar

Faça manutenção preventiva - Éimportante estar atento ao correto funcionamento do veículo. Antes de pegar a estrada, faça a revisão preventiva do carro, confira todos os itens de segurança, como níveis de óleo e fluído de freio. Vale lembrar que a revisão elétrica também é importante.

Pneus e acessórios -­ Pneus carecas, nem pensar! Com o período de fortes chuvas, pneus carecas podem causar diversos acidentes. A calibragem também é muito importante, pois influencia na estabilidade do veículo. A pressão deve ser a indicada pelo fabricante no manual de cada carro, já que pressão em excesso pode gerar a perda de aderência ao asfalto.

Luzes externas - Verifique se todas as luzes externas, farol, lanterna, seta e freio, estão em funcionamento. Não se esqueça das condições das palhetas e o nível do reservatório do limpador de para-brisa. Transitar com lâmpadas queimadas nos faróis, lanternas e luz de placa pode resultar em multa mais quatro pontos na carteira e na retenção do veículo para regularização.

Planejamento de rota - Não são apenas empresas logísticas que precisam se planejar. É fundamental que o motorista esteja atento a informações importantes de seu destino, como previsão do tempo e estradas a serem percorridas. O roteiro pode evitar dores de cabeça e stress com familiares.

Durante a Viagem:

Cinto de Segurança - Já faz parte da rotina dos motoristas e passageiros o uso obrigatório do cinto de segurança, que proporcionam uma redução de danos em caso de acidentes.

Esteja presente e consciente - Evite distrações com mexer ou atender o celular, rádios e outros aparelhos eletrônicos.

Não jogue lixo pela janela - Resíduos sólidos podem criar situações de risco para motoristas, além de prejudicar o escoamento das águas das chuvas.

Chuvas - Sempre reduzir a velocidade e evitar freadas bruscas durante as fortes chuvas. Acenda o farol baixo do veículo e mantenha uma distância segura do carro da frente, além de utilizar os desembaçadores para melhorar a visão. Se você se deparar com um aquaplano (poças de água na estrada), não freie. Lembre-se de segurar a direção e evitar movimentos bruscos.

Mantenha distância do veículo da frente - Mantenha uma distância para que você possa se proteger de armadilhas do caminho e ter tempo para reações necessárias em caso de intercorrências durante a viagem.

