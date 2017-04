Vai conferir a Casa Cor SP? Hotel dá desconto para os visitantes da mostra

Com o intuito de receber com excelência os visitantes da maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a Meliá Hotels International e a CASACOR São Paulo comunicam uma parceria que garante descontos para os visitantes em diárias nos hotéis Meliá Jardim Europa, TRYP Iguatemi, TRYP Itaim e TRYP Jesuíno Arruda no período de 23 de maio a 23 de julho.

Em sua 31ª edição, espera receber cerca de 110 mil visitantes em seus dois meses de duração. Com o tema “Foco no Essencial”, o evento conta com projetos de renomados profissionais que têm como desafio mostrar aos visitantes o que realmente é essencial para viver bem.

Os hotéis mesclam uma moderna arquitetura com espaços para o bem-estar e fitness, além de possuírem ótima estrutura de gastronomia. Situados a apenas 4 km de distância do Jockey Club de São Paulo, onde será realizado a CASACOR São Paulo, os hotéis pertencem ao mais nobre bairro da capital paulistana.

Onde: Meliá Jardim Europa, TRYP Iguatemi, TRYP Itaim e TRYP Jesuíno Arruda

Quando: de 23 a maio a 23 de julho/2017

Informações e reservas: http://meetings.melia.com/pt/CASACOR-2017.html

Sobre a CASACOR

Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2017 chega à sua 31ª edição em São Paulo, com 20 praças nacionais (Alagoas, Bahia, Balneário Camboriú, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Franca, Florianópolis, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo), e mais seis internacionais (Miami, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru).

Sobre a Meliá Hotels International

Fundada em 1956 em Palma de Mallorca (Espanha), a Meliá Hotels International é uma das maiores empresas hoteleiras do mundo e líder absoluta na Espanha. Atualmente, conta com mais de 370 hotéis, abertos e em processo de abertura, em mais de 40 países pelas marcas Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham e Sol Hotels. O foco estratégico na expansão internacional transformou a rede na primeira empresa hoteleira espanhola que opera na China, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes, mantendo sua liderança em mercados tradicionais como Europa, América Latina e Caribe. Além disso, destaca-se seu modelo de negócios diversificado (uma das principais hoteleiras gestoras do mundo), seu crescimento apoiado em grandes alianças estratégicas e suas apostas no turismo responsável. Como resultado, a Meliá Hotels International é a companhia espanhola com melhor reputação corporativa (Ranking Merco) e uma das mais atraentes para trabalhar em nível mundial.

Sobre a Meliá Hotels International no Brasil

No Brasil há 25 anos, a Meliá Hotels International é pioneira em seu segmento e é considerada uma das 3 Melhores Redes Hoteleiras do País por sua trajetória de grande sucesso. Atuando principalmente no segmento de hotéis “business”, a rede – que já administra diversos empreendimentos localizados nas cidades de São Paulo, Campinas, Brasília, Recife e Rio de Janeiro, sob as marcas Meliá Hotels & Resorts, TRYP by Wyndham e a Gran Meliá Hotels & Resorts (sua marca de luxo mais universal e emblemática). Os hotéis administrados pela rede no Brasil foram selecionados pelo guia Michelin em 2015 e 2016, e receberam o Certificado de Excelência 2016 do TripAdvisor.

