Universidade Luz terá Coral e iluminação da árvore de Natal hoje

A programação do projeto Universidade Luz começa hoje (07) na UFGD com iluminação da árvore de Natal e a apresentação do Coral dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa de Dourados, às 19h30, na Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso).

O coral dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa é um programa da Prefeitura de Dourados, e funciona em dois CCIs da cidade: o CCI Maria Martiniano, no bairro Parque das Nações, e o CCI André Chamorro, localizado na região do Água Boa. Os ensaios, tanto de voz como de violão, são realizados três vezes por semana em cada centro e já somam 45 participantes. A orientação é da arte-educadora e maestrina Rita Mathias e do músico e professor Alan Almeida.

A próxima atividade do Universidade Luz será em 12 de dezembro com inauguração das luzes natalinas nos prédios da Instituição e o concerto especial de final de ano da Orquestra UFGD com participação do músico e compositor sul-mato-grossense Geraldo Espíndola e da Orquestra de Violões Guarani de Caarapó (MS), às 20h, em frente ao Bloco C, na Unidade 2 da UFGD. Todos os interessados podem participar das atividades que são gratuitas e abertas ao público.

Neste concerto serão tocados os grandes clássicos do Geraldo Espíndola como: Kikiô, Vida Cigana, Cunhataiporã, É Necessário, Lava de Blues, Fonte da Ilusão entre outras. Geraldo Espíndola é um dos nomes de mais destaque no cenário da moderna música popular brasileira (MPB) de Mato Grosso do Sul. Sua carreira musical iniciou aos 15 anos sendo composta por diversos festivais de música no país.



Dessa forma, a UFGD pretende homenagear ainda os 40 anos de criação do Estado de Mato Grosso do Sul concomitantemente com a temática “40 anos de Estado: 40 anos de arte”.



O projeto de extensão Universidade Luz é realizado pela Coordenadoria de Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFGD e pretende fazer o encerramento das atividades em ensino, pesquisa e extensão do ano de 2017 da Universidade. Sua proposta é fomentar, divulgar e promover a arte e a cultura, como um movimento transformador da realidade social e propiciará a oportunidade de integração da comunidade universitária e toda comunidade douradense e de municípios vizinhos.