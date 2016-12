Últimos dias para visitar a decoração de Natal com o tema Mickey e seus amigos

A decoração de Natal com o mundo mágico de Disney veio para encantar a todos em um evento divertido, interativo e repleto de fantasia, simbolizando os sonhos do Natal, junto com a interatividade de um evento preparado para atrair famílias inteiras para brincar. Quem ainda não teve a oportunidade de visitar o Mickey e seus amigos pode aproveitar para se divertir no cenário de 210 m2 até o dia 02, na Praça Central do Shopping Campo Grande. Para quem já esteve por lá, é a chance de voltar, interagir e tirar ainda mais fotos.

Árvores, objetos de decoração tradicionais, festões e todo o brilho da época mais esperada pelas famílias brasileiras criam o ambiente perfeito para os pais resgatarem suas memórias e contagiarem seus filhos com toda a animação da turma mais querida do imaginário infantil. Reproduções em 3D de Minnie, Mickey e seus amigos permitem muitas fotos para guardar como recordação, e as atividades temáticas de Mickey e seus amigos agradam a todos. Um grande escorrega dentro de um trenzinho e um gira-gira no formato das famosas orelhinhas do ratinho mais amado do mundo são algumas das brincadeiras pensadas para as crianças. Na base da grande árvore de Natal, um espaço diferenciado exige muito pique dos pequenos. Ao pedalarem suas bicicletas, meninos e meninas geram energia e comandam um painel de atividades.

A decoração de Natal fica até o dia 02, durante todo o horário de funcionamento do Shopping.

Serviço

Natal no Shopping Campo Grande

Data: até o dia 02

Horário: durante o funcionamento do Shopping

Local: Praça Central

