Últimos dias da Brincadeira Congelante na Capital

A atração Brincadeira Congelante, que acontece na Praça Central do Shopping Campo Grande está em seus últimos dias. O emocionante castelo inspirado no filme Frozen e suas divertidas atividades permanecem no local até a segunda-feira, 8 de maio.No espaço, está o escorregador do Olaf e um karaokê para que as crianças soltem a voz com o sucesso “Livre Estou”, além de monitores e trenós para disputar uma corrida virtual por meio de um game no meio da neve. E por falar em neve, não poderia faltar um espaço para as crianças montarem os famosos bonecos.

Para quem quer ver de perto as princesas, entre os dias 5 a 7 de maio (sexta a domingo), das 16h às 19h30, as personagens, vindas diretamente do Reino de Arendelle, estarão no castelo para um “Encontro Mágico”, em que irão tirar fotos e interagir com as famílias. Os registros são gratuitos e devem ser feitos com suas próprias câmeras fotográficas. Para dar mais conforto aos visitantes, as senhas serão distribuídas com até 1 hora de antecedência do início dos encontros em um balcão localizado próximo à decoração na Praça de Eventos, Piso 1.

O evento é aberto ao público e indicado para todas as idades*, uma ótima sugestão para os pais se divertirem com seus filhos. A atividade, realizada através de distribuição de senhas, estará localizada na Praça de eventos e acompanhará o horário de funcionamento do Shopping. Para mais informações, ligue para (67) 3389-8008.

Veja Também

Comentários