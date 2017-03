UFGD inscreve músicos e artistas para shows em 2017

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) inscreve até 20 de março os interessados em participar da seleção de atrações musicais e culturais a serem executadas dentro do projeto Celebração, em eventos no ano de 2017, escolhidos pela Coordenadoria de Cultura, em locais a serem definidos posteriormente, dentro da cidade de Dourados.

Para concorrer a uma das categorias (Show Musical ou Apresentação Cultural) é preciso encaminhar sua proposta no endereço eletrônico [email protected] O edital premiará sete atrações, sendo que três serão para a categoria Show Musical, com a duração mínima de 60 minutos, e quatro para a categoria Atração Cultural, com a duração mínima de 30 minutos.

No formulário o interessado também deverá optar pelos estilos das apresentações. Na categoria Show Musical, a opção será para festa junina ou qualquer outro estilo. Já na categoria Apresentação Cultural, as opções são para música, dança, teatro ou poesia.



Caso o proponente faça opção pela categoria Show Musical - estilo Festa Junina, a premiação do proponente corresponderá a duas apresentações em sequência, nas datas correspondentes ao Arraiá Universitário da UFGD, que ocorre todos os anos no mês de junho.



O valor da premiação será de R$ 3 mil para a categoria Show Musical – Festa Junina, R$ 2 mil para a categoria Show Musical e de R$ 750,00 para Atração Cultural.



O projeto Celebração 2017 é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFGD, por meio de sua Coordenadoria de Cultura.



Mais detalhes podem ser obtidos no edital ou na COC pelo telefone (67) 3410-2875 e pelo e-mail: [email protected]

