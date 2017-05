UEFA Champions League 2017 chega à Cinemark em junho

Os fãs do futebol europeu já têm lugar certo para acompanhar a última partida da UEFA Champions League 2017. No dia 3 de junho, a partir das 15h15 (horário de Brasília), a Rede Cinemark exibirá, ao vivo, a final do torneio para 33 de seus complexos no Brasil.

A narração exclusiva será feita por Cléber Machado, com comentários de Caio Ribeiro e interação nas redes sociais com Felipe Andreoli, direto do estúdio do Globo Esporte. A pré-venda já começou e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias e no site da Cinemark.

Fundada em 1955, a Champions League é a principal competição de futebol da Europa, da qual participam apenas os clubes que obtiveram as melhores classificações nos torneios nacionais. Em 2017, a final acontecerá no National Stadium of Wales, estádio que possui uma cobertura retrátil e fica em Cardiff (País de Gales), a cerca de 240 km de Londres.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes, por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Salas VIP têm o valor de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Na Capital, a Cinemark está localizada no Shopping Campo Grande.

Serviço Cinemark – Champions League 2017:

Data: 3 de junho

Horário: a partir das 15h15m (horário de Brasília)

Duração: 180 minutos

Preço: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); sala Vip – R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Classificação: Livre

Local: Cinemark Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4.909





