TV Brasil transmite Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio ao vivo neste sábado (4)

Sob o comando da jornalista Luciana Barreto e do radialista Tiago Alves, a transmissão recebe especialistas em carnaval que comentam o resultado da apuração na Apoteose e ilustram o espetáculo das seis agremiações que retornam à Marquês de Sapucaí. O público que acompanhar o desfile pela emissora pública pode participar pelas redes sociais com a hastag #paísdocarnaval.

A grande campeã do Carnaval 2017 foi a Portela, maior vencedora do Rio de Janeiro com 22 títulos. A escola de Madureira levou para a Avenida o enredo “Foi um rio que passou em minha vida”, inspirado na canção homônima de Paulinho da Viola, no segundo ano de Paulo Barros como carnavalesco da agremiação.

Convidados analisam escolas que participam do Desfile das Campeãs

Na transmissão do Desfile das Campeãs, a TV Brasil mostra a performance das escolas que retornam ao Sambódromo com um bate-papo dos apresentadores com especialistas sobre o resultado do carnaval carioca. Na Marquês de Sapucaí, os repórteres entrevistam destaques, carnavalescos e diretores das escolas vitoriosas.

No estúdio, a equipe debate os quesitos avaliados e o critério empregado pelos jurados. Luciana Barreto e Tiago Alves também trazem informações sobre o desfile, como o enredo de cada agremiação, a ficha técnica e o samba-enredo. Polêmicas, curiosidades e dados de carnavais anteriores ajudam na análise e compressão do público sobre a avaliação dos julgadores.

Ao término de cada apresentação, a reportagem registra a emoção dos componentes no momento da dispersão.

A sambista Nilcemar Nogueira, Secretária de Cultura do Rio de Janeiro, e o historiador Luiz Antonio Simas comentam o desfile da Beija-Flor, sexta colocada e primeira escola a voltar à Avenida. A agremiação de Nilópolis inovou com uma organização diferente das alas.

Em seguida, entra na Passarela do Samba a Grande Rio que levantou poeira com a musa baiana do axé, Ivete Sangalo. A sambista Dorina e o jornalista Anderson Baltar analisam o trabalho da escola de Duque de Caxias.

A Mangueira defendia o título conquistado no ano anterior. Em 2017, a escola terminou a apuração em quarto lugar. O carnavalesco Max Lopes e o jornalista Fred Soares debatem a apresentação da verde e rosa.

Para falar sobre a Acadêmicos do Salgueiro, terceira colocada, a TV Brasil conta com a participação da carnavalesca Maria Augusta e do jornalista Leonardo Bruno que comentam o desfile da agremiação tijucana.

Já a performance da Mocidade Independe de Padre Miguel é assunto do jornalista e escritor Fábio Fabato e de Bárbara Pereira, jornalista que também pesquisa e escreve sobre Carnaval.

A transmissão termina com a comemoração da campeã Portela. Luciana Barreto e Tiago Alves recebem um time de peso: o intérprete Jorginho do Império, a pesquisadora Raquel Valença e cantora Dayse do Banjo.

Classificação final e quebra do jejum da Portela

A proposta da Portela foi mesclar grandes rios que correm pelo mundo, como o Nilo e o Amazonas, com o rio metafórico da canção de Paulinho da Viola. A música “Foi um rio que passou em minha vida” do sambista portelense inspirou o desfile da agremiação.

Este foi o segundo ano do carnavalesco Paulo Barros à frente da azul e branca. Com o campeonato, a Portela quebrou um jejum de 33 anos sem conquistas na Sapucaí. A agremiação reúne ícones do Carnaval do Rio de Janeiro como Tia Surica, Noca e Monarco, verdadeiros baluartes do samba.

A Mocidade Independente de Padre Miguel, que liderava até o último quesito (enredo), ficou em segundo lugar com 269,8 pontos, um décimo a menos que a campeã. A Acadêmicos do Salgueiro foi a terceira colocada com 269,7 e a Estação Primeira de Mangueira veio em seguida com 269,6. Completam o Desfile das Campeãs Grande Rio e Beija-Flor.

O último Carnaval que a Portela conquistou sozinha foi em 1970 com o enredo "Lendas e Mistérios da Amazônia". Em 1980, três escolas dividiram o título: Portela, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense.

Já em 1984, na inauguração do Sambódromo, a maior campeã do Rio de Janeiro dividiu o primeiro lugar com a Mangueira quando as duas agremiações brilharam na abertura da Passarela do Samba.

Desfile da Portela

Penúltima escola a pisar na Avenida, na madrugada de segunda para terça-feira de Carnaval, a Portela trouxe para a Marquês de Sapucaí um desfile que abordou as lendas dos rios. O espetáculo mostrou curiosidades sobre Iara, Boiúna, cobra-grande, boto cor de rosa e deuses.

A azul e branco de Madureira abriu o desfile com a piracema representada na comissão de frente. Os componentes vieram fantasiados como peixes nadando em direção à nascente.

Símbolo da escola, a imponente águia veio no tradicional abre-alas e borrifava água ao proteger uma fonte. No decorrer da apresentação, a agremiação mostrou como os rios deram origem a povoados, aldeias e civilizações.

Carros e fantasias jogavam água para cima enquanto uma das alas era formada por "crocodilos" que rastejaram na Passarela do Samba. A quarta alegoria da Portela chamou a atenção com o tom de crítica social. Em marrom, o carro recordava a tragédia que arrasou o Rio Doce após o desastre ambiental na cidade mineira de Mariana.

Confira a ordem do Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro

1 - Beija-Flor - Sexta colocada

2 - Grande Rio - Quinta colocada

3 - Mangueira - Quarta colocada

4 - Salgueiro - Terceira colocada

5 - Mocidade - Vice-campeã

6 - Portela - Campeã

