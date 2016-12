TV Brasil apresenta atrações musicais na chegada do ano novo

O final de semana de Ano Novo está repleto de shows na programação especial da TV Brasil. A emissora reservou para a data apresentações de vários gêneros musicais para agradar diferentes públicos entre os dias 31 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017. Os destaques são as performances da cantora Ivete Sangalo no programa Todas as Bossas e do bamba Diogo Nogueira no clássico Samba na Gamboa.

A música começa a soar na telinha às 18h45 deste sábado, 31 de dezembro, com o Festival BR-135. O evento realizado em novembro, em São Luís, reuniu 18 grupos entre artistas do Maranhão, a banda pernambucana Nação Zumbi e o conjunto formado por Liniker e o Caramelows.

A partir de 22h30, diversos estilos musicais embalam a programação da emissora pública até o clarear do primeiro dia de 2017. A segunda edição do programa Todas as Bossas agita os preparativos para a virada com a energia da baiana Ivete Sangalo. A artista recebe convidados especiais para uma apresentação de repertório romântico no show beneficente "Ivete Canta o Amor", gravado pela TVE Bahia em novembro no Teatro Castro Alves, em Salvador.

Logo em seguida é a vez do sambista Diogo Nogueira entreter o público com a sua tradicional roda de samba da TV Brasil. Na edição comemorativa do programa Samba na Gamboa, o apresentador conversa e canta com grandes nomes da música popular. Baby do Brasil, Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Maria Rita, Elza Soares, Gabriel o Pensador, Mr. Catra, Rogê, Luiz Caldas, Geraldo Azevedo e Quarteto em Cy tocam e entoam hits que prometem alegrar o público em casa.

A programação musical segue até as 6h30 da manhã. Depois do Samba na Gamboa, à 1h30, o canal reexibe as apresentações do Festival BR-135. Em seguida, traz o especial A Pequena Bahia de Dorival Caymmi que celebra o saudoso compositor. Já às 3h30, um tributo homenageia o percussionista Naná Vasconcelos com seu último show em público. Para terminar a sequência de espetáculos, a edição especial do Partituras com a Orquestra de Cordas da Grota e o conjunto de violinos Os Pequenos Mozart inicia às 4h30.

Atrações de 1º de janeiro

No primeiro dia do ano, domingo, 1º de janeiro, a música continua em alta na emissora pública. Ao meio-dia, o Partituras abre a temporada 2017 com a harpista Cristina Braga. A artista utiliza o instrumento em ritmos como o samba, o jazz, o rock e a bossa-nova. Na conversa com a apresentadora Sofia Ceccato, ela ressalta a proximidade da música clássica com outros estilos e revela seu talento como cantora e compositora. A harpista ainda executa músicas de sua autoria e composições do novo disco.

Mais tarde, às 18h, o programa Manos e Minas recebe o rapper Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, para um papo com a apresentadora Roberta Estrela D’Alva. Já às 19h30, o espetáculo Pixel combina projeções digitais e coreografias ousadas com a linguagem do hip-hop, elementos de circo, artes marciais, artes plásticas e dança contemporânea.

O programa esportivo No Mundo da Bola debate as expectativas dos comentaristas da emissora para a temporada 2017 do futebol brasileiro neste domingo (1), às 21h. Sergio du Bocage apresenta a atração que traz retrospectiva de competições disputadas em 2016. Participam da discussão os jornalistas Márcio Guedes, Paulo Garritano e Jorge Ramos, no Rio de Janeiro, e William Douglas, de São Paulo.

Em seguida, às 22h, o concerto “Suite Cabocla” avança no emprego da viola caipira na música erudita. O musical concebido por Renato Gagliardi é resultado de mais de 15 anos de pesquisas do artista sobre o uso do instrumento.

No telejornal Repórter Brasil Noite, o destaque é uma série de cinco reportagens sobre como fazer de 2017 um ano melhor em diversos aspectos: economia doméstica, papel do cidadão na política, saúde, desenvolvimento pessoal e conexões sociais. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45. A série estreia no primeiro dia útil do ano, segunda, 2 de janeiro.

