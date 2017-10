Turma da Mônica desembarca no Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande preparou mais uma atração para fazer a alegria da garotada. A partir desta terça-feira (3) ao dia 5 de novembro, a Praça de Eventos recebe o SuperAR, um espaço temático interativo da Turma da Mônica, para crianças de até 12 anos.

Divertidos obstáculos infláveis da Turminha criada pelo Mauricio de Sousa formam brinquedos, liderados por Cebolinha, Cascão, Chico Bento, Jotalhão, Anjinho e Astronauta.

O ARvorismo do Jotalhão é uma floresta com labirinto de árvores verdinhas, no qual se perder e se achar fazem parte de uma brincadeira saudável. Só não vale marcar o caminho. Para se sentir No AR, um pula-pula em formato de nuvens leva a garotada para experimentar uma nova aventura, com estrelas e o Anjinho mais famoso dos gibis.

Finalizando, a nave do Astronauta pousou em MARte, planeta com solo cheio de crateras e habitado por engraçados seres, literalmente cabeças de vento, que estão plantados bem no meio do caminho. Tudo para dificultar a circulação e dar mais emoção à brincadeira.

Para brincar o valor é de R$ 15 para 15 minutos e R$ 1 para cada minuto adicional.

Serviço:

SuperAR Turma da Mônica

Local: Shopping Campo Grande

Período: 3 de outubro a 5 de novembro de 2017

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos de feriados das 12 às 20h

Passaporte: R$ 15,00 (15 minutos) e R$ 1,00 (cada minuto excedente)

Crianças até 3 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas de um responsável pagante.

Mauricio de Sousa AO VIVO

O SuperAR é um projeto desenvolvido pela Mauricio de Sousa Ao Vivo, empresa do Grupo Mauricio de Sousa, que tem como missão transformar as histórias dos quadrinhos em experiências ao vivo de forma lúdica, educativa e cultural. Parques, franquias, espetáculos musicais, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos para shoppings e feiras de negócios; licenciamento de áreas temáticas em parque aquático, hotéis e restaurante; palestras e sessões de autógrafos com Mauro Sousa e encontro com personagens de Mauricio de Sousa são as principais frentes de negócios da empresa.

