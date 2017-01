“Tributo ao rei do pop – Michael Jackson” com Rodrigo Teaser

Este show presta um tributo inesquecível ao Rei do Pop, recriando toda a estrutura das principais performances de Michael Jackson em grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White” / Divulgação/Assessoria

Rodrigo Teaser começou a imitar Michael Jackson aos 9 anos de idade em programas de TV infantis como Angélica, Mara Maravilha e outros. Cresceu aperfeiçoando seu trabalho, tornando-se um dos mais respeitados profissionais do ramo, tendo em seu histórico várias aparições em TV e shows por todo Brasil e exterior.

Cover reconhecido pela Sony Music e único artista brasileiro a ter o nome divulgado no site oficial do cantor Michael Jackson, foi convidado em 2003 para representar a América Latina no show 30th Years of Magic, em homenagem a Michael Jackson em Nova Iorque, onde o próprio esteve presente.

Recentemente teve seu show transmitido ao vivo pelo canal Multishow, sendo o assunto mais comentado no Twitter nacional e o segundo no Twitter mundial.

Este show presta um tributo inesquecível ao Rei do Pop, recriando toda a estrutura das principais performances de Michael Jackson em grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White” entre outros que são interpretados na voz de Rodrigo Teaser e acompanhado de uma super banda ao vivo.

O show traz elementos que compunham a produção de Michael Jackson com bailarinos, efeitos pirotécnicos, efeitos especiais, elevadores de palco, vídeos produzidos especialmente para o show e muito mais.

As coreografias, assim como os arranjos e figurinos, seguem o altíssimo padrão que foi apresentado durante anos por todo o mundo em suas turnês. Único show da América Latina com o aval do coreógrafo Lavelle Smith, que coreografou e acompanhou Michael por mais de 20 anos.

Hoje Tributo ao Rei do Pop é considerado o maior show já produzido na América Latina e um dos maiores do mundo, conquistando seguidores e profissionais no Brasil e exterior.

Tributo ao Rei do Pop. Você não acreditará no que seus olhos irão ver!

Serviço:

Dias 18 e 19 de Fevereiro |, Sábado às 21h e Domingo às 19h, no Palácio Popular da Cultura.

Os ingressos já estão à venda:

• STAND PEDRO SILVA PROMOÇÕES: Shopping Campo Grande, 2º piso, em frente à Riachuelo - Fone: 3326 – 0105

• Pelo site: www.compreingressos.com

• Pelo call center: 4062 – 0018.

E também agora pelo Site Morena Maluca: www.morenamaluca.com.br

