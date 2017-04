Festa do Leitão de São Gabriel divulga suas datas

A tradicional festa do Leitão do Rolete, em São Gabriel do Oeste, anunciou as datas e as atrações confirmadas esse ano. A festa promete uma mega estrutura para os shows; 10º Festoeste – Concurso musical; local para expositores e, claro o tradicional almoço de sábado e domingo.

As atrações musicais ficam por conta das duplas Bruninho e Davi, juntamente com Henrique e Diego no dia 29 de julho e no dia 30 o show fica por conta de Zé Neto e Cristiano.

Além disso a tradicional Fantasy também já teve confirmação, vai ser na sexta-feira, 28 de julho.

