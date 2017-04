'Thor: Ragnarok', 3º filme do herói, tem primeiro trailer divulgado

Thor: Ragnarok", terceiro filme do super-herói e deus nórdico, teve o primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira (10) pela Marvel. O filme tem estreia prevista para 2 de novembro no Brasil.

Chris Hemsworth continua na pele do personagem principal. A atriz australiana Cate Blanchett ("Carol") é a grande novidade da produção, como a vilã e deusa da morte Hela. Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Idris Elba e Anthony Hopkins também estão no elenco. Além disso, Mark Ruffalo volta a interpretar o Hulk e seu alter ego Bruce Banner no filme.

"Thor: Ragnarok" é dirigido por Taika Waititi, que foi indicado a um Oscar em 2005 com o curta "Two cars, one night".

