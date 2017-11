Thaeme e Thiago e Pedro Paulo e Alex lançam “Dançando e Comemorando”

Com forte influência do reggaeton, a música irá embalar os baladeiros e promete não deixar ninguém parado - Divulgação

Atendendo a muitos pedidos dos fãs, Thaeme e Thiago e Pedro Paulo e Alex lançam, no dia 03 de novembro, em todas as plataformas digitais, a canção inédita “Dançando e Comemorando”.

Com composição de Pedro Paulo, Tierry Coringa e Cabrera – que ficou responsável pela produção da música - a faixa tem uma levada animada, característica marcante das duas duplas. Com forte influência do reggaeton, a música irá embalar os baladeiros e promete não deixar ninguém parado.

“Dançando e Comemorando” vem acompanhada do um lyric vídeo que estará disponível no Youtube também a partir do dia 03 de novembro.

Com mais de 6 anos de estrada, a dupla Thaeme e Thiago está viajando o país com a Tour Ethernize e lançará em breve uma música inédita e um clipe. Thaeme e Thiago estão em fase de finalização dessa nova faixa. A canção chegará para brindar o verão.

Pedro Paulo e Alex gravaram recentemente em Florianópolis/SC um novo projeto. O DVD "Paredão PPA", que será lançando em breve, teve a participação da dupla Thaeme e Thiago e da Tati Zaqui.