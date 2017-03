Terceira edição do Três Lagoas Florestal começa amanhã

A cidade de Três Lagoas recebe, a partir de amanhã, a 3ª edição da feira Três Lagoas Florestal. Estandes, palestras e rodadas de negócios vão proporcionar aos participantes interação, troca de conhecimento e a oportunidade de realizar excelentes negócios, na cidade conhecida como capital mundial da celulose. A última edição da feira ocorreu em 2015 e movimentou R$60 milhões. Desta vez, a feira vai até quinta-feira (30).

Devido ao grande sucesso obtido na edição passada, neste ano a feira espera receber 13 mil visitantes nos três dias de evento, e movimentar mais de R$ 60 milhões. "A região de Três Lagoas é, na atualidade, a de maior expansão florestal do país. Há, ainda, muitas oportunidades para serem aproveitadas", ressaltou Robson Trevisan, diretor do Painel Florestal, empresa realizadora do evento.

Eventos técnicos, encontros e duas rodadas de negócios estão contemplados na programação. Na ocasião, o Três Lagoas Florestal vai promover ainda a segunda edição do Inova - Simpósio Internacional sobre Inovação, Inteligência e Tecnologia para Florestas.

Os interessados podem se inscrever por meio do portal www.treslagoasflorestal.com.br, onde a programação completa está disponível. Para ter gratuidade na visitação da feira, o cadastro deve ser realizado antes da data do evento. Ingressos para os simpósios, encontros e rodadas de negócios também podem ser adquiridos por meio do portal.

Serviço:

Feira Três Lagoas Florestal – 3ª edição

Data: 28 a 30 de março

Local: Arena Mix

Inscrições e compra de ingressos: www.treslagoasflorestal.com.br

