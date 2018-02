Terça-feira de Carnaval tem diversão em várias partes do Estado

Confira a programação dos blocos e desfiles - Divulgação

Com entrada gratuita e apoio do Governo do Estado, o Carnaval continua nesta terça-feira (13) em Mato Grosso do Sul. Confira:

Aquidauana

18h – Matinê com animação dos Doutores da Alegria

21h – Concurso de Blocos de Carnaval

23h – Show musical com a banda Linha de Frente

Local: Avenida Pantaneta

Corumbá

12h – Roda de Samba

Local: Porto Geral

17h – Baile Infantil

Local: Jardim da Independência

Passarela do Samba – 19h – Abertura do Carnaval Cultural com Comparsas Bolivianas

20h – Desfile Cultural

Bonecões;

Corte de Momo;

Desfile de Corso (carros antigos);

Desfile de Fuscas;

Ala das Pastoras;

Ala dos Marinheiros;

Bloco do Frevo.

Cordões Carnavalescos:

01- Paraíso dos Foliões

02- Cinelândia

03- Flor de Corumbá

04- Cravo Vermelho

22h30 – Desfile do Bloco dos Palhaços

Bloco Independente – Afoga o Ganso

Show– Palco Central Praça Generoso Ponce

22h – Atração: Bateria da Gaviões da Fiel

00h00 – Atração: Revelação

2h – Show Local

Campo Grande

14h – Cordão Valu –

Local: Esplanada Ferroviária

19h – Desfile escolas de samba do grupo especial

Local: Praça do Papa, na Avenida Alfredo Scaf

Porto Murtinho

16h – Matinê – Show com Alma Viva

21h – Show com Majestick Super Star

1h – Show om Alma Viva

Local: Praça de Eventos José Barbosa de Souza Coelho

Bodoquena

16h – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil

21h – Show com a banda Axé Mix