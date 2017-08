Teatro Prosa recebe concerto de câmaras com obras de Antônio Vivaldi

O Teatro Prosa do Sesc Horto recebe na próxima quinta-feira, 17, concerto de câmaras com obras de um dos maiores compositores da música clássica mundial, o italiano Antônio Vivaldi. A apresentação começa às 20 horas e é gratuita, mas é preciso chegar com pelo menos meia hora de antecedência para retirar o ingresso.

A execução das peças ficará a cargo da câmara formada por músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande e de um grupo vocal com cantores coristas e solistas atuando sob orientação da professora Cristina Passos e regência do maestro Eduardo Martinelli.

No repertório, obras instrumentais para formações camerísticas e a peça Glória RV 589, para Coro, solistas com acompanhamento de orquestra.

Sobre o compositor - Antonio Lucio Vivaldi (Veneza, 4 de março de 1678 — Viena, 28 de julho de 1741) foi um grande compositor e músico do estilo barroco tardio oriundo da República de Veneza, atual Itália. Tinha a alcunha de il Prete Rosso ("o padre ruivo") por ser um sacerdote católico de cabelos ruivos.

Compôs 770 obras, entre as quais 477 concertos e 46 óperas. É conhecido do grande público principalmente por seus quatro concertos para violino e orquestra denominados Le quattro stagioni ("As Quatro Estações").

Gloria - Escrito para o ospedale, o Glória de Vivaldi exibe a riqueza e os contrastes do estilo barroco. A anunciação coral de abertura é seguida pela mais contemplativa "Et in terra pax", em si menor, que por sua vez dá lugar a um alegre dueto feminino. A obra alterna seções corais e solos de ponta a ponta; após uma breve retomada do tema de abertura, uma fuga coral vigorosa baseada no Gloria de Giovanni Maria Ruggieri leva a peça a uma conclusão assombrosa.



Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação no site sesc.ms



